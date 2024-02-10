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Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево

Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево Пассажир рейса Баку-Москва российской авиакомпании "Аэрофлот" скончался в московском аэропорту Шереметьево.
Инфраструктура
10 февраля 2024 г. 15:21
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево

Пассажир рейса Баку-Москва российской авиакомпании "Аэрофлот" скончался в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, самолет Су-1857 прилетел из Баку вечером 6 февраля.

Когда воздушное судно заходило на посадку, пассажиру Юрию З. стало плохо, он начал задыхаться, а потом потерял сознание.

На момент, когда к терминалу приехала скорая, пассажир уже был мертв, врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Предполагается, что тромб оторвался из-за резкого перепада давления во время посадки в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Moskva reysi ilə uçan sərnişin hava limanında ölüb

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