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Парвиз Шахбазов: Готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках Среднего коридора

Парвиз Шахбазов: Готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках Среднего коридора Азербайджан готов продолжать и расширять сотрудничество с Казахстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
7 апреля 2023 г. 13:59
Парвиз Шахбазов: Готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках Среднего коридора

Азербайджан готов продолжать и расширять сотрудничество с Казахстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на состоявшемся сегодня в Баку 19-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, расширение сотрудничества необходимо для более полного использования транзитного потенциала двух стран.

"Кроме того, Азербайджан готов углублять сотрудничество в рамках потенциальных транзитных возможностей Зангезурского коридора, который является важной частью Среднего коридора. Расширение транспортно-транзитных связей между Азербайджаном и Казахстаном имеет большое значение", - добавил министр.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan ready to expand cooperation with Kazakhstan within Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Qazaxıstanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazırıq"

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