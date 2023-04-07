Парвиз Шахбазов: Готовы к расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках Среднего коридора

Азербайджан готов продолжать и расширять сотрудничество с Казахстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Азербайджан готов продолжать и расширять сотрудничество с Казахстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на состоявшемся сегодня в Баку 19-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, расширение сотрудничества необходимо для более полного использования транзитного потенциала двух стран.

"Кроме того, Азербайджан готов углублять сотрудничество в рамках потенциальных транзитных возможностей Зангезурского коридора, который является важной частью Среднего коридора. Расширение транспортно-транзитных связей между Азербайджаном и Казахстаном имеет большое значение", - добавил министр.