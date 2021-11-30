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Паромное судно "Шеки" возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта

Паромное судно "Шеки" возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта На Зыхском судоремонтном заводе завершился капитальный ремонт паромного судна "Шеки", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
30 ноября 2021 г. 11:18
Паромное судно Шеки возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта

На Зыхском судоремонтном заводе завершился капитальный ремонт паромного судна "Шеки", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Произведен ремонт главного двигателя паромного судна и замена трех вспомогательных двигателей.

На судне выполнены корпусно-сварочные, трубопроводные, электромонтажные и автоматические работы. Также отремонтированы судовые механизмы (насосы, сепаратор, компрессор).

В то же время, очищены и окрашены подводная и надводная части судна, главная палуба, машинное отделение и верхняя конструкция. Жилые и служебные помещения для членов экипажа были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

После успешного испытания на море, паромное судно было вновь введено в эксплуатацию.

Следует отметить, что паром, длина которого составляет 154,47 метра, а ширина - 18,3 метра, оборудован самой современной системой навигации.

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Версия на английском языке Ferry vessel "Sheki" back in operation after overhaul
Версия на азербайджанском языке “Şəki” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb

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