Паромное судно "Шеки" возвращено в эксплуатацию после капитального ремонта

На Зыхском судоремонтном заводе завершился капитальный ремонт паромного судна "Шеки", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

На Зыхском судоремонтном заводе завершился капитальный ремонт паромного судна "Шеки", принадлежащего транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Произведен ремонт главного двигателя паромного судна и замена трех вспомогательных двигателей.

На судне выполнены корпусно-сварочные, трубопроводные, электромонтажные и автоматические работы. Также отремонтированы судовые механизмы (насосы, сепаратор, компрессор).

В то же время, очищены и окрашены подводная и надводная части судна, главная палуба, машинное отделение и верхняя конструкция. Жилые и служебные помещения для членов экипажа были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

После успешного испытания на море, паромное судно было вновь введено в эксплуатацию.

Следует отметить, что паром, длина которого составляет 154,47 метра, а ширина - 18,3 метра, оборудован самой современной системой навигации.