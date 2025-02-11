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Паромное судно "Агдам" отремонтировано и введено в эксплуатацию

Паромное судно "Агдам" отремонтировано и введено в эксплуатацию Завершен доковый ремонт паромного судна "Агдам", входящего в состав транспортного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
11 февраля 2025 г. 11:54
Паромное судно Агдам отремонтировано и введено в эксплуатацию

Завершен доковый ремонт паромного судна "Агдам", входящего в состав транспортного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, работы проводились на Судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В ходе ремонта выполнены сварочные работы по корпусу, отрегулированы главные двигатели и различные насосы. Подводная и надводная части парома очищены и окрашены, улучшены условия для экипажа в каютах. На пароме установлены современные взрывозащищенные портативные радиостанции, проведены ремонтно-восстановительные работы на черном ящике судна.

После завершения всех работ паромное судно введено в эксплуатацию. В настоящее время оно направляется в порт Туркменбаши, Туркменистан.

Отметим, что длина паромного судна "Агдам" составляет 154,3 метра, ширина – 18,3 метра, а максимальная скорость – 12,5 узла.

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Версия на азербайджанском языке “Ağdam” gəmi-bərəsi təmir olunaraq yenidən istismara qaytarılıb

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