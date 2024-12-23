Паром "Шахдаг" возвращен в эксплуатацию после ремонта

11:35

Паром "Шахдаг", принадлежащий Морскому транспортному флоту ASCO, введен в эксплуатацию после ремонта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы были выполнены на судоремонтном и судостроительном заводе "Зых".

"После успешных морских испытаний паром "Шахдаг" был введен в эксплуатацию и задействован по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Первый рейс был совершен из порта Алят в порт Курык", - отмечает ASCO.

В ходе ремонта восстановлены главные и вспомогательные двигатели, насосы и охладители пара парома. Также были выполнены необходимые работы на вспомогательном паровом котле и вспомогательном котле. На судне были проведены сварка корпуса судна, выполнены работы по установке трубопроводов, автоматизации, ремонту электрического оборудования.

Обновлены системы связи и электрорадионавигационное оборудование, заменены неисправные детали. Установлено современное оборудование для измерения скорости.

Кроме того, надводная часть судна очищена и окрашена, а жилые и служебные помещения для моряков приведены в соответствие с современными стандартами.

Длина судна составляет 154,5 метра, ширина — 18,3 метра, максимальная скорость — 12,5 узлов.