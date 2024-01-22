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Паром ”Ордубад" вернулся в эксплуатацию после ремонта

Паром ”Ордубад" вернулся в эксплуатацию после ремонта Паром "Ордубад", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), вернулся в эксплуатацию после ремонта. 
Инфраструктура
22 января 2024 г. 15:18
Паром ”Ордубад вернулся в эксплуатацию после ремонта

Паром "Ордубад", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), вернулся в эксплуатацию после ремонта.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

В частности были выполнены работы по сварке корпуса, установке труб и электромонтажу, отремонтированы насосы различного назначения. Подводная и надводная часть судна, палуба вагона были очищены и покрашены.

Судно длиной 154,55 метра, шириной 18,3 метра обладает максимальной скоростью в 15 узлов.

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Версия на азербайджанском языке “Ordubad” gəmi-bərəsi təmir olunaraq yenidən istismara qaytarılıb

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