Паром ”Ордубад" вернулся в эксплуатацию после ремонта

Паром "Ордубад", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), вернулся в эксплуатацию после ремонта.
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зыг".
В частности были выполнены работы по сварке корпуса, установке труб и электромонтажу, отремонтированы насосы различного назначения. Подводная и надводная часть судна, палуба вагона были очищены и покрашены.
Судно длиной 154,55 метра, шириной 18,3 метра обладает максимальной скоростью в 15 узлов.