Паром ”Ордубад" вернулся в эксплуатацию после ремонта

Паром "Ордубад", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), вернулся в эксплуатацию после ремонта.

Паром "Ордубад", принадлежащий морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), вернулся в эксплуатацию после ремонта.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проводились на судоремонтно-строительном заводе "Зыг".

В частности были выполнены работы по сварке корпуса, установке труб и электромонтажу, отремонтированы насосы различного назначения. Подводная и надводная часть судна, палуба вагона были очищены и покрашены.

Судно длиной 154,55 метра, шириной 18,3 метра обладает максимальной скоростью в 15 узлов.