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Паром "Нахчыван" спущен на воду после капитального ремонта

Паром "Нахчыван" спущен на воду после капитального ремонта Судно-паром "Нахчыван", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) прошло капитальный ремонт.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 13:33
Паром Нахчыван спущен на воду после капитального ремонта

Судно-паром "Нахчыван", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) прошло капитальный ремонт.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы, проведенные на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были выполнены качественно и в срок.

Капитально отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, насосы и рефрижераторы парома. Выполнены необходимые работы на вспомогательном паровом и вспомогательном котлах судна. Проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные, а также работы по автоматике, отремонтировано электрооборудование, установлены новые компрессоры.

Отремонтированы коммуникационное и электрорадионавигационное оборудования, неисправные запчасти заменены на новые.

Кроме того, жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

Подводная и надводная части судна-парома, главная палуба были покрашены после очищения пескоструйной обработкой абразивным песком.

Успешно пройдя морские испытания, судно было возвращено в эксплуатацию.

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Версия на азербайджанском языке “Naxçıvan” gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

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