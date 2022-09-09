Паром "Нахчыван" спущен на воду после капитального ремонта

Судно-паром "Нахчыван", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) прошло капитальный ремонт.

Судно-паром "Нахчыван", принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) прошло капитальный ремонт.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы, проведенные на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были выполнены качественно и в срок.

Капитально отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, насосы и рефрижераторы парома. Выполнены необходимые работы на вспомогательном паровом и вспомогательном котлах судна. Проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные, а также работы по автоматике, отремонтировано электрооборудование, установлены новые компрессоры.

Отремонтированы коммуникационное и электрорадионавигационное оборудования, неисправные запчасти заменены на новые.

Кроме того, жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

Подводная и надводная части судна-парома, главная палуба были покрашены после очищения пескоструйной обработкой абразивным песком.

Успешно пройдя морские испытания, судно было возвращено в эксплуатацию.