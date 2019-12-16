Паром "Азербайджан" типа RoPax будет сдан в эксплуатацию в следующем году

Паром "Азербайджан" типа RoPax будет сдан в эксплуатацию в мае следующего года.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехтиев.

По его словам, паром способен перевозить вагоны, грузы, а также порядка 100 пассажиров: "Длина уникального корабля составит 154,5 метра, ширина - 17,7 метра, скорость - 14 узлов. Корабль способен перевозить 56 вагонов-цистерн, 50 грузовых автомобилей и 100 пассажиров. Концепция корабля, экипаж которого будет насчитывать 30 человек, была разработана совместно Одесским морским инженерным бюро и опытными специалистами ASCO", - сказал представитель пароходства.

Паром "Азербайджан" типа RoPax, а также еще один строящийся паром аналогичного типа внесут значительный вклад в перевозку транзитных грузов через Каспий по транспортному коридору "Восток-Запад".