Парламент Азербайджана рассмотрит новые нормы питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях

Парламент Азербайджана рассмотрит новые нормы питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях

В Азербайджане планируется утвердить новые нормы питания для лиц, находящихся в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О прожиточном минимуме". Законопроект уже обсуждался на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган исполнительной власти определит новые нормы питания на основе состава продуктов питания минимальной потребительской корзины.

В настоящее время нормы питания в указанных учреждениях определяются в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 9 марта 1994 года. Несмотря на то, что с момента установления этих норм прошло много времени, существенных изменений в их содержание не внесено.