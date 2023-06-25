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Парковка в Азербайджане будет бесплатной по воскресеньям

Парковка в Азербайджане будет бесплатной по воскресеньям В Азербайджане с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям, не будет взиматься плата за парковку транспортных средств.
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 20:07
Парковка в Азербайджане будет бесплатной по воскресеньям

В Азербайджане с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям, не будет взиматься плата за парковку транспортных средств.

Как сообщает Report, это отражено в постановлении Кабинета Министров Об утверждении "Cуммы платы за парковку транспортных средств“.

Кроме того, согласно решению, бесплатной будет парковка в других городах, кроме Баку, Сумгайыта и Гянджи.

Размер платы за парковку транспортных средств определяется в соответствии с зонами, предусмотренными приложением. Согласно закону "О дорожном движении", плата за парковку транспортных средств продолжительностью до 15 минут на платных парковочных местах не взимается. Оплата рассчитывается, если транспортное средство припарковано более 15 минут.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda həftənin bazar günləri avtomobilin parklanması pulsuz olacaq

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