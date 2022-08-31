Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Сообщается, что парковочная зона состоит из 2 частей: надземной и подземной. На территории может одновременно парковаться до 120 автомобилей. Наземная парковка вмещает 75 автомобилей, а подземная - 45 автомобилей. Стоимость парковочного места составляет 50 гяпиков за 12 часов на наземной стоянке и 1 манат на подземной стоянке.

Платежи осуществляются только по пропускным картам, которые можно приобрести в кассах АЖД. После 12 часов стоянки дополнительная плата насчитывается за каждые 3 часа парковки (50 гяпиков для наземной и 1 манат для подземной стоянки).