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Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной

Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.
Инфраструктура
31 августа 2022 г. 15:50
Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Сообщается, что парковочная зона состоит из 2 частей: надземной и подземной. На территории может одновременно парковаться до 120 автомобилей. Наземная парковка вмещает 75 автомобилей, а подземная - 45 автомобилей. Стоимость парковочного места составляет 50 гяпиков за 12 часов на наземной стоянке и 1 манат на подземной стоянке.

Платежи осуществляются только по пропускным картам, которые можно приобрести в кассах АЖД. После 12 часов стоянки дополнительная плата насчитывается за каждые 3 часа парковки (50 гяпиков для наземной и 1 манат для подземной стоянки).

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt dəmiryol vağzalında avtomobillərin parklanması ödənişli olub

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