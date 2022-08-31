Парковка автомобилей на Сумгайытском ж/д вокзале стала платной

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
Сообщается, что парковочная зона состоит из 2 частей: надземной и подземной. На территории может одновременно парковаться до 120 автомобилей. Наземная парковка вмещает 75 автомобилей, а подземная - 45 автомобилей. Стоимость парковочного места составляет 50 гяпиков за 12 часов на наземной стоянке и 1 манат на подземной стоянке.
Платежи осуществляются только по пропускным картам, которые можно приобрести в кассах АЖД. После 12 часов стоянки дополнительная плата насчитывается за каждые 3 часа парковки (50 гяпиков для наземной и 1 манат для подземной стоянки).