​Паркинг над автомобильным тоннелем на "Шемахинке" ликвидирован

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Паркинг над автомобильным тоннелем на территории под названием "Шемахинка" на Московском проспекте ликвидирован. Работы по ликвидации паркинга были согласованы ОАО "Азерйолсервис" и Исполнительным комитетом города Баку и направлены на предотвращение несчастных случаев на данной территории.

Как сообщили Report в "Азерйолсервис", практически все транспортные средства удалены с этой территории. После того как найдутся владельцы оставшихся четырех автомобилей, въезд на территорию будет полностью перекрыт.

"Подобные шаги будут предприняты на всех территориях над автомобильными тоннелями, которые не рассчитаны на паркинг. Однако места незаконного паркинга существуют не только над тоннелями, но и под путепроводами (мостами). Они создают опасность как для населения, так и дорожно-транспортной инфраструктуры. Поэтому остановки на этих территориях также будут ликвидированы", - отметили в организации.