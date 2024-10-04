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Пакистанский экономист: Последствия изменения климата напрямую влияют на экономику страны

Пакистанский экономист: Последствия изменения климата напрямую влияют на экономику страны 11:14
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 11:42
Пакистанский экономист: Последствия изменения климата напрямую влияют на экономику страны

Последствия изменения климата оказывают прямое влияние на экономику Пакистана.

Как сообщает Report, об сказал главный экономист Министерства планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Зафар Уль Хассан на 3-м форуме мозговых центров Организации экономического сотрудничества в Баку на тему "Экономика нового поколения: вызовы и перспективы".

По его словам, четверть ВВП Пакистана приходится на долю сельскохозяйственного сектора, который особенно уязвим перед климатическими изменениями. "Последствия глобального потепления оказывают прямое влияние на экономику Пакистана. Кроме того, из-за изменения климата в Пакистане участились случаи стихийных бедствий. Это привело к тому, что страна оказалась в очень уязвимом положении".

Экономист отметил, что, с другой стороны, Национальный план адаптации, принятый Пакистаном в прошлом году, способствует продвижению инициатив, связанных с развитием "зеленой экономики".

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı iqtisadçı: “İqlim dəyişikliyinin fəsadları ölkə iqtisadiyyatına birbaşa təsir göstərir”

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