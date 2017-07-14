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    Азербайджан и Пакистан начнут переговоры о сотрудничестве в сфере авиаперевозок

    Кабинет министров Пакистана во главе с премьер-министром страны Мухаммедом Наваз Шарифом провел заседание, где утвердил ряд соглашений
    © Report.az

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Пакистана во главе с премьер-министром страны Мухаммедом Наваз Шарифом провел заседание,  на котором утвердил ряд соглашений, в том числе и касательно Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    В частности, в ходе встречи кабинет утвердил соглашение по началу переговоров о сотрудничестве в сфере авиаперевозок с Азербайджаном, Сербией, Вьетнамом и Бразилией.

    Наряду с этим министры пост-фактум одобрили начало переговоров и подписание Меморандума  о взаимопонимании между Администрацией по развитию торговли Пакистана (TDAP)и соответствующими структурами Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.

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