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Пакистан намерен присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг"

Пакистан намерен присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг" Пакистан готов присоединиться к международному транспортному коридору Север-Юг.
Инфраструктура
21 июня 2024 г. 21:52
Пакистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг

Пакистан готов присоединиться к международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявил посол республики в РФ Мухаммад Халид Джамали на прошедшем в Ханты-Мансийске международном IT-форуме.

"Пакистан согласен присоединиться к МТК в принципе и начал соответствующую процедуру. Мы движемся в этом направлении", - сообщил глава пакистанского диппредставительства.

Дипломат также рассказал о намерении Пакистана возродить маршрут Великого шелкового пути.

"Мы пытаемся возродить исторический Шелковый путь. Первая партия пакистанских цитрусовых прибыла в Дагестан через Иран и Азербайджан. Этот новый торговый маршрут открывает возможности для увеличения объема торговли, который уже достиг 1 млрд. долларов", — добавил посол.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" является основным маршрутом для перевозки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в Европу и обратно. Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.

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