Пакистан намерен присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг"

Пакистан готов присоединиться к международному транспортному коридору "Север-Юг".
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"Пакистан согласен присоединиться к МТК в принципе и начал соответствующую процедуру. Мы движемся в этом направлении", - сообщил глава пакистанского диппредставительства.
Дипломат также рассказал о намерении Пакистана возродить маршрут Великого шелкового пути.
"Мы пытаемся возродить исторический Шелковый путь. Первая партия пакистанских цитрусовых прибыла в Дагестан через Иран и Азербайджан. Этот новый торговый маршрут открывает возможности для увеличения объема торговли, который уже достиг 1 млрд. долларов", — добавил посол.
Международный транспортный коридор "Север-Юг" является основным маршрутом для перевозки грузов из Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и стран Ближнего Востока в Европу и обратно. Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.