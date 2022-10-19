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Ожидается вложение 300 млн манатов частных инвестиций в Карабах и Восточный Зангезур

Ожидается вложение 300 млн манатов частных инвестиций в Карабах и Восточный Зангезур Ожидается, что до конца текущего года общий объем частных инвестиций в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана составит 300 млн манатов.
Инфраструктура
19 октября 2022 г. 11:57
Ожидается вложение 300 млн манатов частных инвестиций в Карабах и Восточный Зангезур

Ожидается, что до конца текущего года общий объем частных инвестиций в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана составит 300 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор компании Caspian Event Organisers Фарид Мамедов на открытии в Баку 2-й Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” - Rebuild Karabakh и 27-ой Азербайджанской международной выставки "Строительство".

"Привлечение иностранных подрядчиков и инвесторов может значительно увеличить объем вложений в Карабах. Это и есть главная цель выставки "Rebuild Karabakh". Разнообразие предлагаемых инновационных продуктов, услуг и решений позволяет заключить новые соглашения между представителями различных отраслей промышленности для реализации совместных проектов в Карабахе", - отметил Ф.Мамедов.

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Версия на английском языке Private investments in Karabakh, East Zangazur may exceed $176,000
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzura bu il 300 mln manat özəl investisiya qoyula bilər

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