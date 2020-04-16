Ожидается рост грузоперевозок по БТК на 50%

В первые 100 дней прошлого года по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) было перевезено 1 266 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, а в первые 100 дней 2020 года - 2 148 контейнеров.

Об этом в интервью Report сообщил начальник департамента грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Ахмедов.

По его словам, в условиях стабилизации эпидемиологической ситуации объем грузоперевозок по БТК в этом году предположительно вырастет на 50% к прошлому году.

"В 2019 году по сравнению с 2018-м объем контейнерных грузоперевозок в 20-футовом эквиваленте увеличился на 43%. Если сравнивать вагонные грузоперевозки, то, если в первые 3 месяца 2019 года было перевезено 611 вагонов - 40 тыс. тонн, то в первые 3 месяца 2020 года этот показатель возрос до 1 572 вагонов - 70 тыс. тонн", – отметил он.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам. По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.