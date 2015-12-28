​Отремонтирована часть улицы Бакира Чобанзаде

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Отремонтированный участок улицы Бакира Чобанзаде Низаминского района города Баку сдан в пользование водителей. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", ремонтно-строительные работы велись на участке между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова протяженностью 600 м. В целом, ремонтные работы проводятся на территории протяженностью 924 м, шириной 15 м.

На улице обновлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий. В ходе ремонтно-строительных работ уложено 14 тыс. кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Для беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов уложены новые тротуары шириной 1,5 м, установлены бордюры протяженностью 1 200 погонных м.

Помимо этого, на ул. Бакира Чобанзаде проведены работы по расширению некоторых участков проезжей части дороги до 5 м, что создало условия для беспрепятственного движения транспорта. Также на территории обустроены 2 заездных кармана для автобусов протяженностью 15 м, шириной 3 м.