Отремонтирован сухогруз "Маэстро Ниязи"

Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры. Наряду с этим, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна были очищены и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и передано в эксплуатацию.

Длина судна грузоподъемностью 5 500 тонн, составляет 140,33 метра, ширина - 16,5 метра.