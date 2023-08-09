О нас

Отремонтирован сухогруз "Маэстро Ниязи"

Отремонтирован сухогруз "Маэстро Ниязи" Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).
Инфраструктура
9 августа 2023 г. 10:31
Отремонтирован сухогруз Маэстро Ниязи

Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры. Наряду с этим, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна были очищены и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и передано в эксплуатацию.

Длина судна грузоподъемностью 5 500 тонн, составляет 140,33 метра, ширина - 16,5 метра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Repairs on Maestro Niyazi dry cargo vessel completed
Версия на азербайджанском языке “Maestro Niyazi” quru yük gəmisinin təmiri yekunlaşıb

Самое важное

Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
7 августа 2023 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
7 августа 2023 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi