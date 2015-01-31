Отменены рейсы Баку-Стамбул и Стамбул-Баку​

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня отменен рейс ТК 333, который в 14.20 по местному времени должен был следовать по маршруту Баку-Стамбул, и рейс TK 332, который в 13.20 должен был лететь по маршруту Стамбул-Баку. Как сообщили Report в международном аэропорту им. Гейдара Алиева, точная причина отмены рейсов неизвестна, но предполагается, что причиной является дождливая погода в Стамбуле.

Сегодня из Баку в Стамбул должны были быть выполнены 2 рейса авиакомпании AZAL, а также 2 рейса турецких авиалиний (THY). Рейсы AZAL перенесены на 17:50 и 20:45, THY - на 20:35.

Напомним, что согласно официальной информации THY, из-за дождливой погоды и сильного ветра в Стамбуле отменены 299 рейсов в ряд стран, включая Азербайджан и Грузию.