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    Отменены несколько авиарейсов из Баку в ряд зарубежных стран

    Авиарейсы будут восстановлены в следующем году

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня отменены несколько авиарейсов из Международного аэропорта Гейдара Алиева города Баку по нескольким направлениям. 

    Как сообщили Report в аэропорту, сегодня в связи с новогодними праздниками отменены авиарейсы в Москву, Дубай, Нахчыван и Стамбул. Первые три из них являются авиарейсами "Азербайджанских авиалиний", а последний принадлежит "Турецким авиалиниям". 

    Сообщается, что пассажиры проинформированы об отмененных рейсах. 

    Эти авиарейсы будут выполняться в обычном графике со 2 января 2016 года. 

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