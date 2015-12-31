Отменены несколько авиарейсов из Баку в ряд зарубежных стран

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня отменены несколько авиарейсов из Международного аэропорта Гейдара Алиева города Баку по нескольким направлениям.

Как сообщили Report в аэропорту, сегодня в связи с новогодними праздниками отменены авиарейсы в Москву, Дубай, Нахчыван и Стамбул. Первые три из них являются авиарейсами "Азербайджанских авиалиний", а последний принадлежит "Турецким авиалиниям".

Сообщается, что пассажиры проинформированы об отмененных рейсах.

Эти авиарейсы будут выполняться в обычном графике со 2 января 2016 года.