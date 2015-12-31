Отменены некоторые рейсы из России в Баку и Гянджу

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвало разрешение авиакомпании UTair на выполнение 10 рейсов из городов России в Баку, Гянджу и Ереван.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, один из этих рейсов был по маршруту Самара-Баку.

Согласно информации, внесены изменения в условия выполнения авиаперевозок компаниями, обладающими лицензиями по пассажиро- или грузоперевозкам.

Наряду с лицензией на осуществление рейса Казань-Баку авиакомпания также лишена права на осуществление рейсов по направлениям Краснодар-Ереван, Минеральные Воды-Ереван, Ростов-на-Дону-Барселона, Ростов-на-Дону-Ереван, Самара-Баку, Сочи-Ереван, Сургут-Гянджа, Тюмень-Гянджа.