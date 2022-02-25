Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев 28 февраля

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.
Как сообщает Report, в связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.
В Buta Airways призвали всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях:
facebook.com/ButaAirways
instagram.com/ButaAirways
twitter.com/ButaAirways
t.me/ButaAirways