Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев 28 февраля

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.

Как сообщает Report, в связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.

В Buta Airways призвали всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

t.me/ButaAirways