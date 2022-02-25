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Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев 28 февраля

Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев 28 февраля Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.
Инфраструктура
25 февраля 2022 г. 20:13
Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев 28 февраля

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.

Как сообщает Report, в связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.

В Buta Airways призвали всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

t.me/ButaAirways

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