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Отложены все рейсы в Нахчыван и обратно в связи с погодными условиями

Отложены все рейсы в Нахчыван и обратно в связи с погодными условиями Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман), установившихся в течении более суток над территорией Нахчывана, и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и в обратном
Инфраструктура
18 декабря 2022 г. 11:39
Отложены все рейсы в Нахчыван и обратно в связи с погодными условиями

Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман), установившихся в течении более суток над территорией Нахчывана, и в целях обеспечения безопасности полетов отложены все рейсы в этом направлении из Международного аэропорта Гейдар Алиев и в обратном направлении.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Азербайджанские Авиалинии» просят всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Также все пассажиры в индивидуальном порядке будут уведомляться при обновлении информации о данных рейсах.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: 994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.

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Версия на азербайджанском языке Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən Bakıdan Naxçıvana bütün reyslər təxirə salınıb

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