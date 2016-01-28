Отложены авиарейсы Стамбул-Баку-Стамбул

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня отложены 38 международных авиарейсов в аэропортах Ататюрк и Сабиха Гёкчен из-за ожидаемой метеорологической ситуации и интенсивного снегопада.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии", компания отложила один рейс по маршруту Баку-Стамбул: "Сегодня отложен выполняемый на самолете B767 авиарейс J2 077, который должен был отбыть из Баку в 20:45 и прибыть в Стамбул в 23:50 по местному времени. По другим авиарейсам изменений в графике нет".

AZAL осуществляет рейсы по маршруту Баку-Стамбул ежедневно (5 рейсов в день). Стоимость билетов в один конец начинается от 220 манатов, в обоих направлениях - от 396 манатов.

Авиакомпания Turk Hava Yollari (THY) отложила назначенные на сегодня в 08:15 и 14:35 авиарейсы по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул.

Как сообщили Report в бакинском офисе THY, рейсы TK0332 и TK0333 отложены из-за интенсивного снегопада в Стамбуле: "Компания отменила большинство сегодняшних авиарейсов из аэропортов Ататюрк и Сабиха Гёкчен из-за ожидаемой метеорологической ситуации и интенсивного снегопада. Отбывающий из Стамбула в 08:15 самолет должен был прибыть в Баку в 13:05, а отбывающий из Баку в 14:35 - достичь Стамбула в 15:50. Однако эти рейсы отложены из-за плохих погодных условий".

В компании сообщили, что пассажиры указанных рейсов заранее предупреждены и полетят альтернативными рейсами.

THY ежедневно выполняет 5 полетов по указанному маршруту из Баку (4 - в аэропорт Ататюрка, 1 - в Сабиху Гёкчен). Стоимость билетов в один конец начинается от 256 манатов, в обоих направлениях - от 307 манатов.

Отметим, что уже несколько дней авиарейсы в Турции откладываются из-за неблагоприятных погодных условий.