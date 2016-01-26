​Отложены авиарейсы Стамбул-Баку-Стамбул

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Наблюдаемая со вчерашнего дня в Баку снежная погода не повлияла на работу Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ни один рейс не был отложен: "Запланированные на сегодня авиарейсы отбывают и прибывают по графику. Отложены только авиарейсы из Турции. Погодные условия не оказали негативного влияния на работу Международного аэропорта Гейдара Алиева, поэтому нет изменений в графике или отложенных рейсов".

Авиакомпания Turk Hava Yollari (THY) отложила назначенный на сегодня в 08:15 рейс из Стамбула, а также два рейса, которые должны были быть выполнены в 14:35 и 20:55 по маршруту Баку-Стамбул.

Как сообщили Report в бакинском офисе THY, рейсы TK 0332, TK 335/J2 6335 и TK 333/J2 6333 отложены из-за ожидаемого в Стамбуле сильного снегопада: "Компания отменила авиарейсы из аэропортов Ататюрк и Сабиха Гёкчен не только в Баку, но и многие страны из-за прогнозируемой метеорологической ситуации и интенсивного снегопада".

В компании сообщили, что пассажиры указанных рейсов заранее предупреждены: "Пассажиры могут полететь завтрашними рейсами. Независимо от того, приобретены ли билеты онлайн, в колл-центре или офисе, пассажирам, отказавшимся от альтернативных рейсов, будет возмещена полная стоимость билета".

Отметим, что AZAL осуществляет рейсы по маршруту Баку-Стамбул ежедневно (5 рейсов в день). THY ежедневно выполняет 5 полетов по указанному маршруту из Баку (4 - в аэропорт Ататюрка, 1 - в Сабиху Гёкчен). Стоимость билетов в один конец начинается от 256 манатов, в обоих направлениях - от 307 манатов.