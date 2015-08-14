Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Отложено открытие авиарейса Баку-Исламабад. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

По его словам, рейс должен был состояться на этой неделе, однако по техническим причинам его пришлось временно отложить.

При этом посол не уточнил новую дату открытия рейса.

С 12 августа самолеты "Турецких авиалиний" должны были начать выполнять рейс по маршруту Исламабад-Баку-Стамбул дважды в неделю.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута в ходе официального визита президента Пакистана Мамнуна Хуссейна в Азербайджан в марте этого года.





