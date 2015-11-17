​Отложенный авиарейс Баку-Москва будет выполнен завтра

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Отложенный вчера авиарейс Баку-Москва будет выполнен 18 ноября.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), компания осуществляет рейсы в московском направлении в аэропорты Домодедово и Внуково: "В Домодедово из Баку выполняются классические авиарейсы дважды в день, во Внуково - низкобюджетные авиарейсы".

"В зависимости от сезона и спроса количество рейсов во Внуково меняется. Например, с 23 ноября по 24 декабря в аэропорт Домодедово рейсы будут осуществляться дважды в день, во Внуково - один раз в неделю по воскресеньям. С 24 декабря по 11 января в аэропорт Внуково самолеты будут летать раз в день", - сообщили в AZAL.

Отметим, что в аэропорт Внуково авиарейс по маршруту Баку-Москва выполняется в 15:00, в обратном направлении - в 22:00.