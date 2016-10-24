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    Открываются авиарейсы из Баку в два иранских города

    Полеты в Баку будут осуществляться из Исфахана и Шираза

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Иранская авиакомпания Ata Airlines с конца января 2017 года намерена открыть прямое авиасообщение из Исфахана и Шираза в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ata Airlines, пока неизвестно, сколько будут стоить билеты на авиарейсы, которые планируется выполнять дважды в неделю: “Цены на авиабилеты станут известны в следующем году. С 10 июля этого года в рамках турпакета уже выполняются полеты в иранский Шираз. В направлении Исфахана полеты пока не осуществлялись. Однако со следующего года авиакомпания намерена дать старт регулярным авиарейсам в обоих направлениях”.

    Отметим, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320. 

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