Новый рейс между Азербайджаном и ОАЭ открывается с 16 марта

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном открывается новый авиарейс.

Как сообщает Report, авиакомпания лоу-костер "Air Arabia" с 16 марта будет выполнять рейсы по маршруту Шарджа-Баку-Шарджа.

Вылет из Шарджи будет осуществляться в 9 часов, прилет в 11:55 часов по местному времени по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Баку же будет осуществляться в 12:35, прилет в 15:15 по местному времени в те же дни.

Стоимость билета по маршруту Шарджа-Баку-Шарджа составит около 430 манатов.