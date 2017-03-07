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    Новый рейс между Азербайджаном и ОАЭ открывается с 16 марта

    Рейсы будет осуществлять лоукостер Air Arabia

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном открывается новый авиарейс.

    Как сообщает Report, авиакомпания лоу-костер "Air Arabia" с 16 марта будет выполнять рейсы по маршруту Шарджа-Баку-Шарджа.

    Вылет из Шарджи будет осуществляться в 9 часов, прилет в 11:55 часов по местному времени по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Баку же будет осуществляться в 12:35, прилет в 15:15 по местному времени в те же дни.

    Стоимость билета по маршруту Шарджа-Баку-Шарджа составит около 430 манатов.

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