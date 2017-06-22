Открыты регулярные авиарейсы из Красноярска в Баку

© Foto: Yemelyanov hava limanı

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Из международного аэропорта Емельяново открыты ре-гулярные рейсы до Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, перелеты до столицы Азербайджана выполняет авиакомпания "ИрАэро".

Первый полет по маршруту Красноярск - Баку был выполнен 21 июня. Загрузка воз-душного судна, отмечают в пресс-службе аэропорта Емельяново, составила на пер-вом рейсе 100 %. Полеты по этому направлению продлятся до конца летнего расписа-ния, то есть до 25 октября.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Время вылета из Красноярска - 18.50, прибытие в Баку - в 20.30 местного времени. Вылет рейса из Баку - 21.30. В Красноярк время самолет прибывает в 04.50 местного времени. Поле-ты выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.