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Открыты новые маршруты в некоторые поселки Баку

Открыты новые маршруты в некоторые поселки Баку С сегодняшнего дня на линию запущены новые автобусные маршруты между Баку и близлежащими поселками.
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 12:26
Открыты новые маршруты в некоторые поселки Баку

С сегодняшнего дня на линию запущены новые автобусные маршруты между Баку и близлежащими поселками.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Пассажирам будут доступны маршруты 120 и 121Е соединяющие поселок Говсан (MIDA) со станциями метро "28 Мая" и "Ахмедли", а также 140 и 140Е, курсирующие от поселков Шувелян и Мардакян к Центру транспортного обмена "Кёроглу".

Экспресс-маршруты №121Е и 140Е будут работать с 06:30 до 21:00.

Эксплуатацию регулярного маршрута №46, соединяющего станцию ​​метро "28 мая" с поселком Гюнешли, будет осуществлять победивший в конкурсе новый перевозчик.

Кроме того, современные и комфортабельные автобусы введены в эксплуатацию на регулярном маршруте №12, курсирующем от Туберкулезного диспансера на улице М.Шарифли до улицы Джаваншира в Хатаинском районе.

В рамках работ по оптимизации отменен регулярный маршрут №136, действующий по направлению Шувелян – Центр транспортного обмена "Кероглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi qəsəbələrinə yeni marşrutlar istifadəyə verilib

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