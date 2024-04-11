Открытие новой дороги решило проблему жителей восьми сел в Гаджигабуле

Капитальный ремонт автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района решил проблему местных жителей.

Об этом аранскому бюро Report сказал главный инженер дорожно-эксплуатационного управления № 20 Алнаиб Керимов.

По его словам, автодорога находилась в плохом состоянии почти два года. В результате жители испытывали трудности из-за бездорожья и не могли вовремя добраться до нужного места. Строительство дороги на основании распоряжения главы государства положило конец проблеме, беспокоившей граждан.

9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района.

Капитально реконструированная дорога соединяет 8 населенных пунктов района. Двухполосная автомобильная дорога протяженностью 39 километров построена в соответствии с 4-й технической категорией.

В результате проделанной работы обеспечено удобное передвижение более 12 тысяч человек, облегчены грузовые и пассажирские перевозки.