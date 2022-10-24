Открытие Кутаисского аэропорта отложено еще на неделю

Открытие Кутаисского международного аэропорта перенесли на 31 октября вместо запланированного 24 октября.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
"Из-за неблагоприятных метеорологических условий работы на взлетно-посадочной полосе еще продолжаются, прием рейсов из Кутаисского международного аэропорта возобновится с 31 октября", - сообщили в Ассоциации аэропортов.
До окончания ремонтных работ 2,5 км взлетно-посадочной полосы все рейсы будут выполняться из аэропорта Тбилиси.
Международный аэропорт Кутаиси был временно закрыт 10 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.
Авиакомпании, которые оперируют в аэропорту Кутаиси, - Wizz Air, Wizz Air Abu Dhabi, FlyArystan, - проинформированы о задержке. До завершения ремонта они будут выполнять рейсы в Тбилиси.