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Открытие Кутаисского аэропорта отложено еще на неделю

Открытие Кутаисского аэропорта отложено еще на неделю Открытие Кутаисского международного аэропорта перенесли на 31 октября вместо запланированного 24 октября.
Инфраструктура
24 октября 2022 г. 18:11
Открытие Кутаисского аэропорта отложено еще на неделю

Открытие Кутаисского международного аэропорта перенесли на 31 октября вместо запланированного 24 октября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий работы на взлетно-посадочной полосе еще продолжаются, прием рейсов из Кутаисского международного аэропорта возобновится с 31 октября", - сообщили в Ассоциации аэропортов.

До окончания ремонтных работ 2,5 км взлетно-посадочной полосы все рейсы будут выполняться из аэропорта Тбилиси.

Международный аэропорт Кутаиси был временно закрыт 10 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Авиакомпании, которые оперируют в аэропорту Кутаиси, - Wizz Air, Wizz Air Abu Dhabi, FlyArystan, - проинформированы о задержке. До завершения ремонта они будут выполнять рейсы в Тбилиси.

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