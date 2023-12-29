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На российско-азербайджанской границе открыли обновленный пункт пропуска

На российско-азербайджанской границе открыли обновленный пункт пропуска Автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном открыли с участием министра транспорта России Виталия Савельева в режиме телемоста.
Инфраструктура
29 декабря 2023 г. 16:57
На российско-азербайджанской границе открыли обновленный пункт пропуска

Автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном открыли с участием министра транспорта России Виталия Савельева в режиме телемоста.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Движение разрешаю", - обратился Савельев во время символичного старта движения по автомобильному пункту пропуска.

Министр отметил, что реконструкция пункта Яраг-Казмаляр позволила увеличить пропускную способность грузового транспорта более чем в два раза. Количество полос движения выросло с 14 до 22.

"В текущем году мы установили рекорд по пропуску грузовых транспортных средств - более 2 тыс. грузовых машин, что на 10% больше, чем в 2022 году", - сказал Савельев.

По словам главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, реконструкция пункта Яраг-Казмаляр позволит увеличить как экспорт российских товаров, так и импорт международных товаров в Россию.

В режиме телемоста также был открыт реконструированный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. После обновления пропускная способность на грузовом направлении была увеличена более чем в два раза, до 1,5 тыс. транспортных грузовых средств в сутки. "В текущем году через пограничный переход Верхний Ларс проехало более 335 тыс. грузовых автомобилей, что на 19% больше прошлого года, что является абсолютным рекордом", - добавил Савельев.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр имеет стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского Залива. Он является одним из ключевых объектов, расположенных вдоль маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг". Верхний Ларс - единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Грузией.

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