Открылся после реконструкции парково-бульварный комплекс "Габала"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции парково-бульварного комплекса "Габала".

Как сообщает Report, главе государства было сообщено, что строительство комплекса началось в мае 2013 года и завершилось в этом году.

Общая площадь комплекса, созданного за счет внутренних возможностей района, составляет 10 гектаров. На территории парка, заложенного по обоим берегам протекающей по территории города Габала реки Гарачай, питающейся лесной водой, возведены восемь мостов, девять фонтанов, установлены карусели для детей. На территории проведена обширная работа по озеленению, построены различные социальные объекты, летнее кафе, дом чая. Заложена полоса для пеших прогулок протяженностью 3,5 километра. В ходе строительных работ расширена прибрежная территория, на дорогах построены подземные переходы, сооружен каскадный водоем. В настоящее время строится шестикамерная водоочистная установка для очищения речной воды, поступающей в водоем, и трехэтажный ресторан на берегу реки. Ресторан, рассчитанный на 350 гостей, будет состоять из открытых залов. На территории выделен специальный участок для автомобильной стоянки.