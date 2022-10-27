О нас

Открылась выставка, посвященная 55-летию Бакинского метрополитена

Открылась выставка, посвященная 55-летию Бакинского метрополитена Сегодня в переходах станции метро “Гянджлик“ открылась выставка, посвященная 55-летнему юбилею ЗАО ”Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 11:16
Открылась выставка, посвященная 55-летию Бакинского метрополитена

Сегодня в переходах станции метро “Гянджлик“ открылась выставка, посвященная 55-летнему юбилею ЗАО ”Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, выставка "Бакинский метрополитен-55. Годы, соединяющие пути" организована Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и Государственным архивом кино-фотодокументов при Национальном архивном управлении.

На 92 стендах в хронологическом порядке представлены 117 редких фотографий.

Планируется, что выставка продлится около шести месяцев. Также предоставлена возможность виртуально ознакомиться с выставленными фотографиями. Для этого нужно просканировать QR-коды, размещенные на стендах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunun 55 illiyinə həsr olunmuş sərgi açılıb

Экслюзивные новости

Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi