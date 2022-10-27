Открылась выставка, посвященная 55-летию Бакинского метрополитена

Сегодня в переходах станции метро “Гянджлик“ открылась выставка, посвященная 55-летнему юбилею ЗАО ”Бакинский метрополитен".

Сегодня в переходах станции метро “Гянджлик“ открылась выставка, посвященная 55-летнему юбилею ЗАО ”Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, выставка "Бакинский метрополитен-55. Годы, соединяющие пути" организована Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и Государственным архивом кино-фотодокументов при Национальном архивном управлении.

На 92 стендах в хронологическом порядке представлены 117 редких фотографий.

Планируется, что выставка продлится около шести месяцев. Также предоставлена возможность виртуально ознакомиться с выставленными фотографиями. Для этого нужно просканировать QR-коды, размещенные на стендах.