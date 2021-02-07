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Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?

Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля? Распространенная информация в социальных сетях, а также в ряде СМИ о возобновлении пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене не соответствует действительности.
Инфраструктура
7 февраля 2021 г. 20:21
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?

Распространенная информация в социальных сетях, а также в ряде СМИ о возобновлении пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

ЗАО «Бакинский метрополитен» снова заявляет, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики пока не принял никакого решения по этому поводу. Для информации добавляем, что во время пандемии, когда применяется особый карантинный режим, пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене регулируется только на основании решений, принятых Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

«ЗАО «Бакинский метрополитен» просит СМИ и общественность при распространении информации по этому поводу ссылаться только на официальные источники», - говорится в сообщении.

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