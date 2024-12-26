О нас

ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору

ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору В настоящее время ведется работа над цифровыми проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору.
Инфраструктура
26 декабря 2024 г. 12:59
ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору

В настоящее время ведется работа над цифровыми проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на Генеральной ассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору постоянно увеличивается: "В этом контексте особенно важно отметить южный участок этого коридора - проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который станет ключевым элементом региональной интеграции. В целом, успешное сотрудничество в транспортной сфере способствует экономическому развитию стран ОТГ".

Напомним, что в январе-ноябре текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 млн тонн. В аналогичный период контейнерные перевозки увеличились в 2,6 раза, достигнув 50,5 тыс. TEU.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OTS: Projects are ongoing to boost cargo transportation via Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке TDT: Orta Dəhlizdə yükdaşımanı asanlaşdıracaq layihələr üzərində iş gedir

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования
26 декабря 2024 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi