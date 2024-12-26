ОТГ: Ведется работа над проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору

В настоящее время ведется работа над цифровыми проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору.

В настоящее время ведется работа над цифровыми проектами, которые облегчат грузоперевозки по Среднему коридору.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на Генеральной ассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору постоянно увеличивается: "В этом контексте особенно важно отметить южный участок этого коридора - проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который станет ключевым элементом региональной интеграции. В целом, успешное сотрудничество в транспортной сфере способствует экономическому развитию стран ОТГ".

Напомним, что в январе-ноябре текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 млн тонн. В аналогичный период контейнерные перевозки увеличились в 2,6 раза, достигнув 50,5 тыс. TEU.