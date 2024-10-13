От нефтяных цистерн до трансконтинентальных поездов: Достижения и путь развития Азербайджанских железных дорог

13 октября в Азербайджане ежегодно отмечается День работников железной дороги — праздник, установленный в 2005 году Указом Президента Ильхама Алиева. Эта дата символизирует значительный вклад железнодорожного транспорта в развитие экономики и общества стр

В Азербайджане 13 октября ежегодно отмечается День работников железной дороги — праздник, установленный в 2005 году указом президента Ильхама Алиева. Эта дата олицетворяет значительный вклад железнодорожного транспорта в развитие экономики и общества страны. Железнодорожная сеть Азербайджана, одна из крупнейших в Закавказье, играет ключевую роль в перевозке грузов и пассажиров, способствуя экономическому росту региона.

История и роль железных дорог

История железных дорог в Азербайджане берет начало в январе 1880 года, когда была введена в эксплуатацию первая линия Баку — Сабунчи — Сураханы длиной 20 км. Первоначально железнодорожная инфраструктура служила транспортировке нефти с Абшерона в порт Баку. С тех пор железные дороги страны прошли через этапы модернизации и расширения.

После распада СССР Азербайджанская железная дорога пережила реорганизацию, став важным элементом новой экономической системы. В 2009 году на базе Азербайджанской Государственной железной дороги было создано ЗАО "Азербайджанские железные дороги", которое сегодня занимает ведущие позиции в транспортной отрасли страны.

Геополитическая роль и развитие Среднего коридора

В последние годы геополитическая обстановка усилила значение Азербайджанских железных дорог, выводя их на международный уровень. Азербайджан стал важным узлом, связывающим Европу и Азию, особенно в рамках Среднего коридора — маршрута, который минует Россию и соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию. Сегодня железнодорожная сеть страны играет ключевую роль, обеспечивая эффективную и быструю транспортировку товаров между континентами. Таким образом, несмотря на отсутствие выхода к открытому морю, Азербайджан превратился в важный международный транспортный хаб.

Интерес к Среднему коридору растет, о чем свидетельствует увеличение объемов грузоперевозок, которые в этом году выросли на 70%, достигнув 3,4 млн тонн, что превышает показатель за весь прошлый год. Прогнозируется, что к концу года этот показатель достигнет 4,2 млн тонн. Глобальные геополитические изменения способствуют росту спроса на маршруты, соединяющие Китай и Европу, а также требуют диверсификации и расширения инфраструктуры коридора. Достигнутые соглашения между странами подтверждают, что Азербайджан может обеспечивать более быструю и эффективную доставку грузов из Азии, включая Японию и Южную Корею, что значительно повысит привлекательность коридора.

Расширение маршрута происходит как на западной, так и на восточной стороне Каспийского моря. На западе, помимо Баку-Тбилиси-Карс, планируется строительство железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Карс, что создаст дополнительное ответвление Среднего коридора. Ожидается также интеграция Среднего коридора с маршрутом Север-Юг, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и его партнеров.

На востоке грузы проходят из китайского города Кашгар по автомобильной дороге через Кыргызстан, с подключением к железной дороге в Андижане (Узбекистан). Строительство новой железнодорожной линии, о котором недавно договорились Китай, Кыргызстан и Узбекистан, откроет дополнительные возможности для таких стран, как Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Пакистан, и может создать условия для соединения Среднего и Трансафганского коридоров.

Потребность в перевозке грузов из Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана через южное крыло Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад, как продолжение Среднего коридора, уже существует, и европейские страны проявляют интерес к доступу на рынки Центральной Азии. В ответ на это Азербайджанские железные дороги инициировали создание Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" (ЕТМ) для улучшения координации транспортных услуг и повышения тарифной доступности.

Развитие Евразийского транспортного маршрута и модернизация ключевых железнодорожных линий, делают Азербайджан значимым транзитным узлом. Проекты, такие как Баку-Тбилиси-Карс и модернизация линий, ведущих к портам на Каспийском море, делают Азербайджан ключевым транзитным хабом. Более того, строительство новой железнодорожной инфраструктуры и её интеграция в международные логистические цепочки способствует росту экономического влияния страны.

В условиях же глобальных изменений Азербайджанская железная дорога становится не только важным элементом экономики, но и стратегическим геополитическим инструментом, обеспечивая стабильность транспортных потоков между Востоком и Западом.

Достижения и показатели

Реформы железнодорожного транспорта в Азербайджане приносят ощутимые результаты, что подтверждают статистические данные. С 2020 по 2023 год страна значительно увеличила объемы перевозок, что свидетельствует об улучшении инфраструктуры и эффективности управления железнодорожной сетью.

За этот период объем грузоперевозок по железной дороге вырос на 3,65 млн тонн (или 25%), достигнув 18,276 млн тонн. Особенно заметен рост транзитных перевозок, которые увеличились на 66,2% (или 2,74 млн тонн), превысив 6,87 млн тонн. Это подчеркивает растущую роль Азербайджана как транзитного коридора, что особенно важно в контексте развития крупных проектов, таких как “Север-Юг” и “Восток-Запад”.

Внедрение цифровых технологий упрощает процессы перевозок, поскольку сократилось время обработки грузов на границах, а грузоотправители могут отслеживать свои грузы в режиме реального времени. Переход к электронным сервисам стремительно продолжается и сегодня железные дороги предлагают возможность онлайн-пополнения баланса карт на своем сайте, что позволяет пассажирам сэкономить время. Кроме того, внедрена система динамического ценообразования на междугородние рейсы, при которой стоимость билетов зависит от дня недели, направления, праздничных дней и спроса. Такой подход позволяет пассажирам получать более выгодные тарифы при раннем бронировании и стимулирует планирование поездок.

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С 2020 по 2023 год количество пассажиров, воспользовавшихся железной дорогой, увеличилось в 3,4 раза и достигло 7,19 млн человек, что стало самым высоким показателем с 1995 года. Росту доверия пассажиров способствовали улучшение условий проезда, модернизация подвижного состава и расширение маршрутов.

Расходы на железнодорожные перевозки за этот же период выросли на 25,6%, составив 501,159 млн манатов. Значительный рост отмечается в расходах на пассажирские перевозки — в 2,6 раза (до 326,202 млн манатов), что связано с обновлением подвижного состава, модернизацией вокзалов и улучшением сервиса.

Средняя месячная заработная плата сотрудников железной дороги также выросла в 2,2 раза, достигнув 1 200,3 маната, отражая усилия по улучшению условий труда и привлечению квалифицированных специалистов.

Позитивная динамика продолжилась и в 2024 году. В первые шесть месяцев объем грузоперевозок составил 9,32 млн тонн, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиропоток за этот же период увеличился на 19,2%, достигнув 3,85 млн человек, а по итогам девяти месяцев приблизился к 6 млн человек, что свидетельствует о стабильном росте спроса на железнодорожные перевозки.

Усилия по улучшению условий труда также продолжаются: средняя зарплата сотрудников в январе-июне 2024 года составила 1 402,4 маната, что на 21,3% выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Признание и награды

Признание заслуг работников Азербайджанской железной дороги приобрело особое значение, а их профессиональный праздник стал важным событием, подчеркивающим вклад сотрудников в развитие страны. Ежегодно лучшие работники отрасли получают государственные награды и памятные подарки, что свидетельствует о признании их труда и важной роли в укреплении национальной экономики.

Сегодня Азербайджанская железная дорога — это современная, динамично развивающаяся отрасль, которая не только поддерживает внутреннюю экономику, но и способствует интеграции страны в глобальные транспортные проекты, такие как Евразийский маршрут и Средний коридор.

С учетом активного расширения международных транспортных маршрутов и развития инфраструктуры роль Азербайджанской железной дороги будет только усиливаться, укрепляя позиции республики как ключевого участника глобальной торговли и логистики.