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Report Georgia

От имени Фонда страхования вкладов рассылаются поддельные письма

От имени Фонда страхования вкладов рассылаются поддельные письма В поддельных письмах, отправляемых гражданам посредством электронной почты, говорится, что якобы с 1 ноября 2020 года деятельность Фонда страхования вкладов будет приостановлена
Инфраструктура
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26 октября 2020 г. 16:06
От имени Фонда страхования вкладов рассылаются поддельные письма

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана зафиксировала очередную неудавшуюся провокацию армянской стороны в киберпространстве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Так, в поддельных письмах, отправляемых гражданам посредством электронной почты, говорится, что якобы с 1 ноября 2020 года деятельность Фонда страхования вкладов будет приостановлена, а средства будут направлены на военные нужды государства, полный разгром врага.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий сообщает гражданам, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Просим граждан доверять только информации из официальных источников.

Также при столкновении с подобными случаями следует обращаться в Службу электронной безопасности посредством "горячей линии" 1654, сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]

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