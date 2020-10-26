От имени Фонда страхования вкладов рассылаются поддельные письма

В поддельных письмах, отправляемых гражданам посредством электронной почты, говорится, что якобы с 1 ноября 2020 года деятельность Фонда страхования вкладов будет приостановлена

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана зафиксировала очередную неудавшуюся провокацию армянской стороны в киберпространстве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Так, в поддельных письмах, отправляемых гражданам посредством электронной почты, говорится, что якобы с 1 ноября 2020 года деятельность Фонда страхования вкладов будет приостановлена, а средства будут направлены на военные нужды государства, полный разгром врага.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий сообщает гражданам, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Просим граждан доверять только информации из официальных источников.