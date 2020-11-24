От Барды до Агдама построят железную дорогу

На оккупированных территориях Агдамского района за 27 лет полностью разрушены все населенные пункты, включая город Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам.

Как сообщает Report, на проектирование и строительство железнодорожной линии общей протяженностью 45 км из резервного фонда ЗАО “Азербайджанские железные дороги” первоначально выделено 5 млн манатов.

Отметим, что на оккупированных территориях Агдамского района за 27 лет полностью разрушены все населенные пункты, включая город Агдам, в том числе жизненно важные хозяйственные площади, жилые дома, нанесен серьезный ущерб окружающей среде, историко-культурным и религиозным памятникам.