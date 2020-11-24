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От Барды до Агдама построят железную дорогу

От Барды до Агдама построят железную дорогу На оккупированных территориях Агдамского района за 27 лет полностью разрушены все населенные пункты, включая город Агдам
Инфраструктура
24 ноября 2020 г. 17:07
От Барды до Агдама построят железную дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам.

Как сообщает Report, на проектирование и строительство железнодорожной линии общей протяженностью 45 км из резервного фонда ЗАО “Азербайджанские железные дороги” первоначально выделено 5 млн манатов.

Отметим, что на оккупированных территориях Агдамского района за 27 лет полностью разрушены все населенные пункты, включая город Агдам, в том числе жизненно важные хозяйственные площади, жилые дома, нанесен серьезный ущерб окружающей среде, историко-культурным и религиозным памятникам.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədən Ağdama dəmir yolu xətti çəkiləcək

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