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Осуществляется перевозка пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

Осуществляется перевозка пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, максимально задействовав свои ресурсы, в короткие сроки осуществляет перевозку пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
21 декабря 2022 г. 10:38
Осуществляется перевозка пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в короткие сроки осуществляет перевозку пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Об этом "Report" сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Во вторник, 20 декабря, из Баку в Нахчыван и обратно выполнено 8 рейсов. Ими была осуществлена перевозка пассажиров перенесенных рейсов за 17 и 18 декабря.

В течение сегодняшнего дня авиакомпания выполнит 11 рейсов по этому направлению и осуществит перевозку пассажиров рейсов, которые были запланированы на 18 и 19 декабря.

Все полеты авиакомпании по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в среду, 21 декабря, будут выполняться согласно расписанию. Вылеты 3 дополнительных рейсов из Баку в Нахчыван запланированы на 11:00, 15:00 и 20:10, из Нахчывана в Баку – в 13:20, 17:20 и 22:30.

Сегодня авиакомпания завершит перевозку пассажиров всех отложенных из-за непогоды рейсов в пункт назначения.

AZAL просит всех пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения регистрации на рейс.

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Версия на азербайджанском языке Ləğv edilmiş Bakı-Naxçıvan-Bakı aviareyslərinin yerinə yetirilməsi davam edir

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