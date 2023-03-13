Осторожный оптимизм в эру глобальных потрясений - Азербайджан находит возможности для роста

Международные организации и эксперты предрекают мировой экономике резкое замедление темпов роста с постепенным восстановлением в последующие годы. Так, по прогнозам экспертов ООН, рост мировой экономики в 2023 году прогнозируется на уровне 1,9%, тогда как

Международные организации и эксперты предрекают мировой экономике резкое замедление темпов роста с постепенным восстановлением в последующие годы. Так, по прогнозам экспертов ООН, рост мировой экономики в 2023 году прогнозируется на уровне 1,9%, тогда как в прошлом году он составлял 3%. Столь слабый рост связан с инфляцией и войной России в Украине, что негативно сказывается на экономической активности.

Несмотря на эти сдерживающие факторы, перспективы развития выглядят менее мрачными и поворотный момент может наступить, когда экономический рост достигнет нижней точки, а инфляция снизится. На данный момент глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление начало ослабевать. Это, а также снижение курса доллара США по отношению к основным валютам с его максимального значения в ноябре прошлого года обеспечили некоторое улучшение ситуации для стран с формирующимся рынком.

Если обратиться к прогнозам Всемирного банка (ВБ), то экономический рост в Азербайджане в этом году составит 2,8%. И это на 1,1 процентных пункта выше прогноза по мировой экономике, и на 2,7 процентных пункта выше, чем в Европе и Центральной Азии (ECA). К тому же, Азербайджан является одной из 4 стран по динамике роста реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии в 2023 году.

У Азиатского банка развития (АБР) ожидания относительно экономических перспектив Азербайджана на 2023 год такие же - на уровне 2,8%.

В отличие от ВБ и АБР, Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более консервативны в своих ожиданиях, и на этот год темпы роста ВВП в Азербайджане эти организации прогнозируют на уровне 2,5%.

Правительство Азербайджана ожидает рост ВВП в этом году на уровне 2,7%, в будущем - 4,1%.

Что мы имеем к началу 2023 года? При росте ВВП страны по итогам прошлого года в 4,6%, в январе 2023 года наблюдался спад в 1,5%. И это, в частности, связано с сокращением производства в нефтегазовом секторе на 4,6%, ненефтегазовый сектор же вырос на 1,7%.

Так как Азербайджан является развивающейся экономикой с крупным нефтегазовым сектором, на долю которого приходится не менее 50% ВВП и 90% экспорта страны, снижение производства в этой сфере отражается в целом на росте ВВП.

Хотя стоит заметить, что восстановление экономики Азербайджана 2022 году (4,6%) было обусловлено неэнергетическим сектором, который продемонстрировал рост на 9,1% за счет услуг и производства. Тем не менее общий рост ВВП сдерживался ограниченной добычей нефти из-за квот на производство в рамках соглашения ОПЕК+.

Учитывая, что инвестиции в основной капитал в начале 2023 года выросли на 61,2%, в том числе в ненефтегазовый сектор – в 2,5 раза, то в последующие месяцы с ростом экономической активности можно ожидать перехода в фазу устойчивого роста валового продукта страны.

Инфляция под контролем

Азербайджан, являясь частью мировой экономики и находясь в одном экономическом регионе с Европой и Россией, естественно, все еще испытывает мощное негативное давление извне. В январе потребительские цены выросли на 13,6%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года инфляция составила 12,5%.

Понятно, что мир только сейчас начал адаптироваться к постпандемийному периоду, поэтому во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. На мировую инфляцию большое влияние оказывает и война России в Украине, приведшая к дефициту многих товаров.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует замедление в 2023 году годовой инфляции до 8%, он продолжит оказывать воздействие на нее в рамках проводимой денежно-кредитной политики. После четырехкратного повышения учетной ставки в 2022 году, в феврале 2023 года Центробанк вновь повысил ставку до 8,5%.

Согласно опросу домашних хозяйств, проведенных в Азербайджане в декабре, доля тех, кто ожидает роста инфляции увеличилась на 2 процентных пункта – до 22%. И это при том, что в 2022 году годовая инфляция в Азербайджане составила 14,4% из-за высокого уровня продовольственной инфляции, достигшей 19%. При этом пикового значения в 15,6% инфляция достигала в сентябре.

Известно, что рост цен по всем направлениям был вызван множеством различных факторов — война в Украине привела к скачку цен на энергоносители, а перебои в цепочке поставок повлияли на другие товары. Другими словами, высокие цены вызваны слишком малым предложением товаров и услуг и в то же время слишком большим спросом на них. Повышая ставку центробанки делают более дорогим для банков, а следовательно для потребителей и предприятий, заимствование денег.

Для потребителей более высокие процентные ставки означают, что брать кредит на покупку дорогостоящих товаров, таких как дома, автомобили, мебель и крупная бытовая техника, становится дороже.

Еще один потенциальный результат более высоких процентных ставок: предприятия могут отказаться от заимствований и инвестиций, а это означает, что потребители и предприятия начнут меньше тратить и в конечном итоге снизят спрос до уровня, соизмеримого с предложением.

А значит повышение процентных ставок помогает снизить общий уровень спроса и, следовательно, можно надеяться на уменьшение повышательного давления на цены.

На этом фоне примечательно, что курс нацвалюты к доллару США в стране удерживается на стабильном уровне - 1,7 маната, еще с апреля 2017 года. Хотя давление на обменный курс маната к доллару сохраняется на фоне колебания цен на нефть и обесценивания национальных валют государств, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана.

Путь к устойчивому развитию

Предполагается, что малый и средний бизнес (МСБ), заполняя рыночные ниши и создавая новые сервисы, способствует созданию благоприятных условий для экономического роста, стимулирует конкуренцию и повышение качества продуктов и услуг. Этот сегмент предпринимательства играет важное значение в диверсификации экономики, расширяя ее возможности и устойчивость.

Доля частного сектора в структуре ВВП Азербайджана уже превышает 80% и в этом немалую роль играет микро-, малый и средний бизнес. В 2022 году в республике было зарегистрировано 153 197 субъектов микро-, 8 316 - малого и 3 105 - среднего предпринимательства. Это 99,5% от числа всех зарегистрированных в стране субъектов бизнеса.

В последние годы на фоне глобальных изменений наблюдается рост цен на ряд импортируемых сельскохозяйственных продуктов, и в целях импортозамещения предпринимателям, осуществляющим деятельность по переработке сельскохозпродукции, с этого года предоставлены налоговые льготы. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, производители продовольствия освобождены от налога на половину прибыли сроком на семь лет, а также имущественного и земельного налогов.

Предприниматели, занимающиеся производством товаров, уже пользуются налоговыми льготами в целях стимулирования инвестиций в местное производство. Однако поощрение инвестиций в основном направлено на начинающих предпринимателей, а большинство налогоплательщиков не являются таковыми. С учетом этого, в целях обеспечения стабильности в работе предпринимателей, осуществляющих деятельность в агропромышленном секторе и стимулирования реализации их инвестиционных проектов, им предоставлены аналогичные налоговые льготы. В результате как новые, так и существующие предприятия получили одинаковый объем налоговых льгот.

Юридические и физические лица, работающие в сельхозсекторе, помимо доходов, получаемых от производства сельскохозпродукции, имеют доходы и от реализации этой продукции, и к ним эти поощрения не применялись. В целях продолжения политики стимулирования сферы сельского хозяйства физические и юридические лица были освобождены от налога на прибыль, юрлиц - на год, физические - бессрочно.

Все эти меры позволят не только обеспечить занятость, но и увеличить долю самообеспечения продовольственными продуктами, а значит снизить импорт инфляции в страну.

В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" предусматривается увеличение доли производства субъектов МСБ до 35% от ВВП по ненефтегазовому сектору экономики страны, а в сфере занятости этот показатель планируется довести до 60%.

Вместе с тем, представители микро- и малого бизнеса в стране сталкиваются с рядом вызовов. Зачастую микробизнес - это команда из нескольких человек, а иногда и вовсе один учредитель, который необязательно знаком с нюансами законодательства, бухгалтерского учета, маркетинга и т.д., важных для успешного ведения предпринимательской деятельности. Именно поэтому правительство открывает в республике Центры развития МСБ. Центры на бесплатной основе поддерживают инновационное предпринимательство, стартапы и семейный бизнес, продвигают и содействуют предпринимательству среди женщин, людей с ограниченными возможностями и молодежи.

Для экономии времени и денежных ресурсов предпринимателей также Дома МСБ, в которых оказываются услуги Министерства экономики и других государственных ведомств. Предприниматели в едином пространстве могут получить около 200 услуг от госструктур и более 100 - от частных компаний. Как результат, - показатель удовлетворенности предпринимателей качеством услуг в Домах МСБ составляет около 98%.

Прекрасно понимая роль МСБ, правительство Азербайджана уже не первый год реализует комплексные меры для стимулирования малого и среднего бизнеса.

К примеру, в прошлом году от всех выданных по линии Фонда развития предпринимательства льготных кредитов 99,9% займов пришлись на долю микро-, малых и средних субъектов бизнеса. Поддержку получают и отдельные категории - женщины-предприниматели и молодые бизнесмены, которым в 2022 году Фонд выделил 13,9 млн и 14 млн манатов соответственно. Кроме того, на сегодня около 90 субъектов МСБ получили сертификаты "Стартап", что освобождает предпринимателей сроком на 3 года от подоходного налога или налога на прибыль.

Субъекты МСБ также могут получить от Агентства развития малого и среднего бизнеса гранты для реализации проектов на сумму до 20 тысяч манатов или услугу по исследованию внутреннего рынка. Агентство может бесплатно помочь предпринимателям в организации участия в международных выставках или попасть со своим товаром на прилавки торговых сетей, - при этом предоставляется скидка в 80% на аренду торговой точки. Кроме того, 75% доходов микропредпринимателей не облагаются подоходным налогом, они также освобождены от уплаты налога на имущество.

Великое возвращение

В Азербайджане дан старт историческому событию - возвращению вынужденных переселенцев в освобожденные от армянской оккупации районы. Этот процесс назван «Великим возвращением».

Сегодня правительство Азербайджана высокими темпами продолжает работы, направленные на реконструкцию и возрождение освобожденных территорий. На эти цели в течение прошедших двух лет из госбюджета было выделено 6,5 млрд манатов, в том числе свыше 4,3 млрд манатов в прошлом году.

Государственная программа «Великое возвращение» представляет собой стратегию восстановления и возвращения 34 500 семей к 2026 году. Первым шагом стало переселение граждан в восстановленное село Агалы в Зангиланском районе, построенное по принципу «Умное село».

Опыт села Агалы по внедрению «зеленых» и цифровых технологий применяется уже и во втором «умном селе» - Довлетярлы, расположенном в Физулинском районе. Здесь намечено установить солнечные панели, а также внедрить цифровые системы для развития аквакультуры и птицеводческих хозяйств.

При восстановлении города Шуша основной акцент был сделан на сохранении его грандиозного исторического наследия.

Для возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам важным считается создание в деоккупированных районах сети промышленных зон и аграрных кластеров, формирование эффективного механизма поддержки частных инициатив, строительство ориентированных на экспорт предприятий.

Благодаря тому, что концепция промышленных парков, реализованная в стране, себя оправдала, вскоре после Отечественной войны правительство приступило к их созданию и на освобожденных территориях. В мае 2021-го года по указу Президента Ильхама Алиева был создан Агдамский промышленный парк, в октябре того же года - промышленный парк «Экономическая зона долина Араз». Среди уже реализуемых здесь проектов - сервисные услуги грузовым автомобилям, производство кровельных покрытий, железобетонных и полимерных изделий, теплоизоляционных панелей, вентиляционного и противопожарного оборудования, работающих от солнечной энергии осветительных столбов, дезинфицирующих средств и другая продукция.

Ожидается, что доля Карабаха к 2030 году может составить 5-10% от уровня ненефтяной экономики Азербайджана и регион внесет 10,4% в сельское хозяйство страны. В Карабахе планируется развивать горнодобывающую промышленность за счет резервов по 167 минеральным ресурсам. В частности, у Кельбаджара есть большие возможности стать центром горнодобывающей промышленности в регионе, благодаря месторождению Сеюдлю. Вклад Карабахского региона на горнодобывающую промышленность Азербайджана может составить 5,3%, а в перерабатывающую промышленность - 4,3%.

Влияние Карабахского региона на транспортные услуги в Азербайджане оценивается в 4,9%. Шуша станет основным двигателем туризма не только в Карабахе, но и в Азербайджане в целом, а в ближайшие годы станет культурным центром исламского и тюркского мира, а город Агдам может стать центром легкой промышленности и обслуживания в регионе.

Потенциал в 0,5 ГВт ветряной, 0,7 ГВт гидро- и 4 ГВт солнечной энергии в Карабахском регионе прокладывает путь к превращению региона в зону «зеленой энергии».

Гидроэлектростанции «Худаферин», «Гыз галасы», «Суговушан», а также малые гидроэлектростанции в Кельбаджаре и Лачине способны удовлетворить первичные потребности карабахского региона в энергии. Намерение BP инвестировать в «зеленую» энергетику в Карабахе является дополнительным стимулом для инвестиций не только в альтернативную энергетику, но и в Карабахский регион в целом

Таким образом, есть все шансы превращения региона в высокоразвитый экономический центр, а значит будет внесен значимый вклад в общее экономическое развитие Азербайджана на новом этапе.