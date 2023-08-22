О нас

Остановлены строительные работы на площади Фонтанов в Баку

Остановлены строительные работы на площади Фонтанов в Баку Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре в ходе мониторинга установило, что на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе столицы ведутся строительн
Инфраструктура
22 августа 2023 г. 15:58
Остановлены строительные работы на площади Фонтанов в Баку

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре в ходе мониторинга установило, что на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе столицы ведутся строительные работы без какого-либо согласования, эти работы были немедленно прекращены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление.

Согласно информации, в связи с этим Комитет проинформировал Исполнительную власть города Баку и Исполнительную власть Сабаильского района и потребовал принять меры, предусмотренные законодательством.

В настоящее время строительные работы полностью прекращены, вопрос взят под контроль Главного управления Комитета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının Fəvvarələr meydanındakı qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi