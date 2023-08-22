Остановлены строительные работы на площади Фонтанов в Баку

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре в ходе мониторинга установило, что на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе столицы ведутся строительн

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре в ходе мониторинга установило, что на улице Нигяр Рафибейли (площадь Фонтанов) в Сабаильском районе столицы ведутся строительные работы без какого-либо согласования, эти работы были немедленно прекращены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление.

Согласно информации, в связи с этим Комитет проинформировал Исполнительную власть города Баку и Исполнительную власть Сабаильского района и потребовал принять меры, предусмотренные законодательством.

В настоящее время строительные работы полностью прекращены, вопрос взят под контроль Главного управления Комитета.