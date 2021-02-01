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Основные работы в аэропорту Физули будут завершены до конца этого года

Основные работы в аэропорту Физули будут завершены до конца этого года Строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Физули поручено ООО AzVirt, имеющему большой опыт в этой сфере
Инфраструктура
1 февраля 2021 г. 14:16
Основные работы в аэропорту Физули будут завершены до конца этого года

Строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Физули поручено ООО AzVirt, имеющему большой опыт в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Этибар Гусейнов.

По его словам, взлетно-посадочная полоса, а также перрон будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.

Главный инженер компании-подрядчика Джафарага Шириев сообщил, что все строительные работы будут завершены в апреле-мае следующего года: "Как вы знаете, раньше здесь был аэропорт, который прекратил деятельность после известных событий. Длина его взлетно-посадочной полосы составляла 1 600 метров. Длина взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3 000 метров. Строительство началось примерно месяц назад. Мы не можем усилить темпы строительства из-за того, что территория была заминирована. В настоящее время идет очистка от мин. Для ускорения строительства мы приобрели 2 современные асфальтобетонные установки. В настоящее время они устанавливаются на базе. Мы планируем организовать нашу работу после весны в 24-часовом режиме и сдать взлетно-посадочную полосу в этом году. Все строительные работы будут завершены в апреле-мае следующего года".

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Версия на азербайджанском языке Füzuli aeroportunda əsas işlər bu ilin sonuna qədər başa çatdırılacaq

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