Основные дороги на некоторых улицах Баку будут полностью перекрыты

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Часть проспекта Зии Буниятова будет перекрыта для движения транспортных средств.

Как сообщает Report, это связано с испытательными и профилактическими работами, проводимыми ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Так, 7-9 августа в связи с испытательными работами будет полностью перекрыт мост на кругу Хутор, расположенный на разноуровневых дорожных узлах на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицами Абдулвахаба Саламзаде, Алы Мустафаева и Гусейнбалы Алиева.

В указанные даты в связи с профилактическими работами в тоннелях и на других территориях будет временно ограничено движение транспортных средств от пересечения проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли в направлении круга "20 Января" и круга "Гелебе".

Движение транспортных средств ограничится только на основной дороге. Второстепенные дороги будут открыты для движения.

В противоположном направлении, то есть от круга "20 Января" и круга "Гелебе" в направлении дорожной развязки "Беюк Шор", движение транспортных средств не будет ограничено.