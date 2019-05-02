 Наверх

Основной грузовой терминал в порту Баку прекратил работу

​Основной грузовой терминал в порту Баку прекратил работу

Основной грузовой терминал ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" прекратил свою деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Отныне все портовые операции ведутся в новом Бакинском порту в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Напомним, что, по распоряжению президента Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, в целях обеспечения экологического оздоровления территории действующего портового комплекса, расширения территории Национального парка, а также частичного устранения плотности транспорта в городе принято решение перенести портовый комплекс на территорию поселка Алят Гарадагского района. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi