​Основной грузовой терминал в порту Баку прекратил работу

Основной грузовой терминал ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" прекратил свою деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Отныне все портовые операции ведутся в новом Бакинском порту в поселке Алят Гарадагского района Баку.

Напомним, что, по распоряжению президента Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, в целях обеспечения экологического оздоровления территории действующего портового комплекса, расширения территории Национального парка, а также частичного устранения плотности транспорта в городе принято решение перенести портовый комплекс на территорию поселка Алят Гарадагского района.