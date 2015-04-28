Главная дорога на проспекте Гейдара Алиева будет открыта с завтрашнего дня

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Завершаются комплексные работы, проводимые на второстепенной дороге на проспекте Гейдара Алиева, на отрезке от дорожной развязки Беюкшор до Центра Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Верхний слой асфальтобетонного покрытия дороги и брусчатки были заменены, тротуары устланы плитами, установлены канализационная система для стока воды и дождевые решетки. По краям дороги также создается зеленая зона.

Отметим, что раньше отсутствовала система для стока воды, накопившейся после полива зеленых насаждений. Сейчас эта система уже установлена. С завтрашнего дня данный отрезок проспекта будет открыт для транспортных средств как основная дорога.

Производится также реконструкция расположенного на проспекте Гейдара Алиева наземного пешеходного перехода. Обновляется обивка перехода, изменяется направление эскалаторов для удобного передвижения пешеходов.