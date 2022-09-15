Основная часть автодороги Огуз-Шеки реконструирована

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило реконструкцию основной части автодороги Огуз-Шеки.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило реконструкцию основной части автодороги Огуз-Шеки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

По информации, 7 километров участка реконструированы в соответствии с третьей технической категорией, а 27,6 километра - в соответствии со второй.

Вдоль дороги снято старое покрытие, удален непригодный грунт, проведены работы по строительству дорожного полотна и дорожного основания, заполнению, установке водопропускных труб, строительству водных переходов, расширению. Уложено новое асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с проектом демонтирован мост через Зекзидчай и построен новый, на завершающем этапе продолжается ремонт "Шекинской кольцевой дороги" протяженностью 9 км (улицы Зарифы Алиевой и Салмана Мумтаза) и реконструирован 3,4-километровый подъезд к городу Огуз.

Кроме того, по мере необходимости были выполнены работы по установке дорожных знаков, информационных табличек, остановок, сигнальных столбов, изогнутых железных опор, прокладке путепроводов, пешеходных полос.